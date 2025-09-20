BankrX (BNXR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) -9.35%

BankrX (BNXR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BNXR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNXR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNXR endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -9.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BankrX (BNXR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.08K Opplagsforsyning 26.50B Total forsyning 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BankrX er $ 21.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNXR er 26.50B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.08K.