Banjo (BANJO) Informasjon Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Offisiell nettside: https://banjo.life/ Kjøp BANJO nå!

Banjo (BANJO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Banjo (BANJO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.06K $ 91.06K $ 91.06K Total forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Sirkulerende forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.06K $ 91.06K $ 91.06K All-time high: $ 0.00389816 $ 0.00389816 $ 0.00389816 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Banjo (BANJO) pris

Banjo (BANJO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Banjo (BANJO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANJO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANJO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANJOs tokenomics, kan du utforske BANJO tokenets livepris!

BANJO prisforutsigelse Vil du vite hvor BANJO kan være på vei? Vår BANJO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BANJO tokenets prisforutsigelse nå!

