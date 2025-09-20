Banjo (BANJO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00389816 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) -3.60% Prisendring (7D) -8.01%

Banjo (BANJO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BANJO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANJO er $ 0.00389816, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANJO endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -3.60% over 24 timer og -8.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Banjo (BANJO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 104.69K Opplagsforsyning 998.85M Total forsyning 998,845,403.282838

Nåværende markedsverdi på Banjo er $ 104.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BANJO er 998.85M, med en total tilgang på 998845403.282838. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.69K.