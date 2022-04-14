BangChain AI (BANGCHAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BangChain AI (BANGCHAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BangChain AI (BANGCHAIN) Informasjon COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. Offisiell nettside: https://www.orifice.store/ Kjøp BANGCHAIN nå!

BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BangChain AI (BANGCHAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 478.20K $ 478.20K $ 478.20K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 478.20K $ 478.20K $ 478.20K All-time high: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00047816 $ 0.00047816 $ 0.00047816 Lær mer om BangChain AI (BANGCHAIN) pris

BangChain AI (BANGCHAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BangChain AI (BANGCHAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANGCHAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANGCHAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANGCHAINs tokenomics, kan du utforske BANGCHAIN tokenets livepris!

