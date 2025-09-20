BangChain AI (BANGCHAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00047399 - $ 0.00055544
24 timer lav $ 0.00047399
24 timer høy $ 0.00055544
All Time High $ 0.00453387
Laveste pris $ 0.00018582
Prisendring (1H) +0.41%
Prisendring (1D) +11.45%
Prisendring (7D) -4.35%

BangChain AI (BANGCHAIN) sanntidsprisen er $0.00055555. I løpet av de siste 24 timene har BANGCHAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00047399 og et toppnivå på $ 0.00055544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANGCHAIN er $ 0.00453387, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANGCHAIN endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +11.45% over 24 timer og -4.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BangChain AI (BANGCHAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 555.34K
Volum (24 timer) $ 8.27K
Fullt utvannet markedsverdi $ 555.34K
Opplagsforsyning 999.83M
Total forsyning 999,827,804.463862

Nåværende markedsverdi på BangChain AI er $ 555.34K, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.27K. Den sirkulerende forsyningen på BANGCHAIN er 999.83M, med en total tilgang på 999827804.463862. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 555.34K.