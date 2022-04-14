Bandit on Base (BANDIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bandit on Base (BANDIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bandit on Base (BANDIT) Informasjon Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. Offisiell nettside: https://banditonbase.com/ Kjøp BANDIT nå!

Bandit on Base (BANDIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bandit on Base (BANDIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.25K $ 56.25K $ 56.25K Total forsyning: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Sirkulerende forsyning: $ 7.88B $ 7.88B $ 7.88B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.24K $ 69.24K $ 69.24K All-time high: $ 0.00011687 $ 0.00011687 $ 0.00011687 All-Time Low: $ 0.00000229 $ 0.00000229 $ 0.00000229 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bandit on Base (BANDIT) pris

Bandit on Base (BANDIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bandit on Base (BANDIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANDIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANDIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANDITs tokenomics, kan du utforske BANDIT tokenets livepris!

BANDIT prisforutsigelse Vil du vite hvor BANDIT kan være på vei? Vår BANDIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BANDIT tokenets prisforutsigelse nå!

