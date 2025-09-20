Dagens Bandit on Base livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BANDIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANDIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bandit on Base livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BANDIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANDIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bandit on Base (BANDIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BANDIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANDIT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANDIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Bandit on Base er $ 56.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BANDIT er 7.88B, med en total tilgang på 9697823711.73718. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.24K.

Bandit on Base (BANDIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bandit on Base til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bandit on Base til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bandit on Base til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bandit on Base til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-28.60%
60 dager$ 0-26.98%
90 dager$ 0--

Hva er Bandit on Base (BANDIT)

Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.

Folk spør også: Andre spørsmål om Bandit on Base (BANDIT)

Hvor mye er Bandit on Base (BANDIT) verdt i dag?
Live BANDIT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BANDIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BANDIT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bandit on Base?
Markedsverdien for BANDIT er $ 56.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BANDIT?
Den sirkulerende forsyningen av BANDIT er 7.88B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBANDIT ?
BANDIT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BANDIT?
BANDIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BANDIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BANDIT er -- USD.
Vil BANDIT gå høyere i år?
BANDIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BANDIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:17:22 (UTC+8)

Bandit on Base (BANDIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

