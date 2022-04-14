Banana Tape Wall (BTW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Banana Tape Wall (BTW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Banana Tape Wall (BTW) Informasjon Offisiell nettside: https://www.btwonsol.xyz Kjøp BTW nå!

Banana Tape Wall (BTW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Banana Tape Wall (BTW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 142.25K $ 142.25K $ 142.25K Total forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Sirkulerende forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 142.25K $ 142.25K $ 142.25K All-time high: $ 0.01869428 $ 0.01869428 $ 0.01869428 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014233 $ 0.00014233 $ 0.00014233 Lær mer om Banana Tape Wall (BTW) pris

Banana Tape Wall (BTW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Banana Tape Wall (BTW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTWs tokenomics, kan du utforske BTW tokenets livepris!

BTW prisforutsigelse Vil du vite hvor BTW kan være på vei? Vår BTW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!