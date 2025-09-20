Banana Tape Wall (BTW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015807 $ 0.00015807 $ 0.00015807 24 timer lav $ 0.00016897 $ 0.00016897 $ 0.00016897 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015807$ 0.00015807 $ 0.00015807 24 timer høy $ 0.00016897$ 0.00016897 $ 0.00016897 All Time High $ 0.01869428$ 0.01869428 $ 0.01869428 Laveste pris $ 0.00008339$ 0.00008339 $ 0.00008339 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -4.50% Prisendring (7D) -8.07% Prisendring (7D) -8.07%

Banana Tape Wall (BTW) sanntidsprisen er $0.00016093. I løpet av de siste 24 timene har BTW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015807 og et toppnivå på $ 0.00016897, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTW er $ 0.01869428, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTW endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -4.50% over 24 timer og -8.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Banana Tape Wall (BTW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.66K$ 161.66K $ 161.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.66K$ 161.66K $ 161.66K Opplagsforsyning 999.48M 999.48M 999.48M Total forsyning 999,483,126.659634 999,483,126.659634 999,483,126.659634

Nåværende markedsverdi på Banana Tape Wall er $ 161.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTW er 999.48M, med en total tilgang på 999483126.659634. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.66K.