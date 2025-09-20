Dagens Banana Tape Wall livepris er 0.00016093 USD. Spor prisoppdateringer for BTW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Banana Tape Wall livepris er 0.00016093 USD. Spor prisoppdateringer for BTW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Banana Tape Wall Logo

Banana Tape Wall Pris (BTW)

Ikke oppført

1 BTW til USD livepris:

$0.0001608
-4.40%1D
mexc
USD
Banana Tape Wall (BTW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:54:18 (UTC+8)

Banana Tape Wall (BTW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00015807
24 timer lav
$ 0.00016897
24 timer høy

$ 0.00015807
$ 0.00016897
$ 0.01869428
$ 0.00008339
-0.09%

-4.50%

-8.07%

-8.07%

Banana Tape Wall (BTW) sanntidsprisen er $0.00016093. I løpet av de siste 24 timene har BTW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015807 og et toppnivå på $ 0.00016897, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTW er $ 0.01869428, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTW endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -4.50% over 24 timer og -8.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Banana Tape Wall (BTW) Markedsinformasjon

$ 161.66K
--
$ 161.66K
999.48M
999,483,126.659634
Nåværende markedsverdi på Banana Tape Wall er $ 161.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTW er 999.48M, med en total tilgang på 999483126.659634. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.66K.

Banana Tape Wall (BTW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Banana Tape Wall til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Banana Tape Wall til USD ble $ -0.0000234050.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Banana Tape Wall til USD ble $ -0.0000480283.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Banana Tape Wall til USD ble $ -0.0000386604952288983.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.50%
30 dager$ -0.0000234050-14.54%
60 dager$ -0.0000480283-29.84%
90 dager$ -0.0000386604952288983-19.36%

Hva er Banana Tape Wall (BTW)

Banana Tape Wall (BTW) Ressurs

Banana Tape Wall Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Banana Tape Wall (BTW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Banana Tape Wall (BTW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Banana Tape Wall.

Sjekk Banana Tape Wallprisprognosen nå!

BTW til lokale valutaer

Banana Tape Wall (BTW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Banana Tape Wall (BTW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Banana Tape Wall (BTW)

Hvor mye er Banana Tape Wall (BTW) verdt i dag?
Live BTW prisen i USD er 0.00016093 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTW til USD er $ 0.00016093. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Banana Tape Wall?
Markedsverdien for BTW er $ 161.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTW?
Den sirkulerende forsyningen av BTW er 999.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTW ?
BTW oppnådde en ATH-pris på 0.01869428 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTW?
BTW så en ATL-pris på 0.00008339 USD.
Hva er handelsvolumet til BTW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTW er -- USD.
Vil BTW gå høyere i år?
BTW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Banana Tape Wall (BTW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

