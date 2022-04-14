Bamboo on Base (BAMBOO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bamboo on Base (BAMBOO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bamboo on Base (BAMBOO) Informasjon This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community. Offisiell nettside: https://www.bamboo.meme/ Kjøp BAMBOO nå!

Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bamboo on Base (BAMBOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M All-time high: $ 0.04278792 $ 0.04278792 $ 0.04278792 All-Time Low: $ 0.00342177 $ 0.00342177 $ 0.00342177 Nåværende pris: $ 0.00338423 $ 0.00338423 $ 0.00338423 Lær mer om Bamboo on Base (BAMBOO) pris

Bamboo on Base (BAMBOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bamboo on Base (BAMBOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAMBOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAMBOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAMBOOs tokenomics, kan du utforske BAMBOO tokenets livepris!

BAMBOO prisforutsigelse Vil du vite hvor BAMBOO kan være på vei? Vår BAMBOO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAMBOO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!