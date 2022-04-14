Bamboo on Base (BAMBOO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Bamboo on Base (BAMBOO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Bamboo on Base (BAMBOO) Informasjon

This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.

Offisiell nettside:
https://www.bamboo.meme/

Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bamboo on Base (BAMBOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.42M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.42M
All-time high:
$ 0.04278792
All-Time Low:
$ 0.00342177
Nåværende pris:
$ 0.00338423
Bamboo on Base (BAMBOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Bamboo on Base (BAMBOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BAMBOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BAMBOO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BAMBOOs tokenomics, kan du utforske BAMBOO tokenets livepris!

BAMBOO prisforutsigelse

Vil du vite hvor BAMBOO kan være på vei? Vår BAMBOO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.