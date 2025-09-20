Bamboo on Base (BAMBOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00408302 $ 0.00408302 $ 0.00408302 24 timer lav $ 0.00418011 $ 0.00418011 $ 0.00418011 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00408302$ 0.00408302 $ 0.00408302 24 timer høy $ 0.00418011$ 0.00418011 $ 0.00418011 All Time High $ 0.04278792$ 0.04278792 $ 0.04278792 Laveste pris $ 0.00345168$ 0.00345168 $ 0.00345168 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) -11.33% Prisendring (7D) -11.33%

Bamboo on Base (BAMBOO) sanntidsprisen er $0.00411614. I løpet av de siste 24 timene har BAMBOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00408302 og et toppnivå på $ 0.00418011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAMBOO er $ 0.04278792, mens den rekordlave prisen er $ 0.00345168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAMBOO endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -11.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bamboo on Base (BAMBOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bamboo on Base er $ 4.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAMBOO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.12M.