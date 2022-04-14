BAM by Scotty (BAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BAM by Scotty (BAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BAM by Scotty (BAM) Informasjon $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Kjøp BAM nå!

BAM by Scotty (BAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BAM by Scotty (BAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.89K $ 71.89K $ 71.89K Total forsyning: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Sirkulerende forsyning: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.89K $ 71.89K $ 71.89K All-time high: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BAM by Scotty (BAM) pris

BAM by Scotty (BAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BAM by Scotty (BAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAMs tokenomics, kan du utforske BAM tokenets livepris!

