BAM by Scotty (BAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008454 $ 0.00008454 $ 0.00008454 24 timer lav $ 0.00009039 $ 0.00009039 $ 0.00009039 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008454$ 0.00008454 $ 0.00008454 24 timer høy $ 0.00009039$ 0.00009039 $ 0.00009039 All Time High $ 0.00180516$ 0.00180516 $ 0.00180516 Laveste pris $ 0.000028$ 0.000028 $ 0.000028 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -5.09% Prisendring (7D) -33.00% Prisendring (7D) -33.00%

BAM by Scotty (BAM) sanntidsprisen er $0.00008501. I løpet av de siste 24 timene har BAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008454 og et toppnivå på $ 0.00009039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAM er $ 0.00180516, mens den rekordlave prisen er $ 0.000028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAM endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -5.09% over 24 timer og -33.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BAM by Scotty (BAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.94K$ 84.94K $ 84.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.94K$ 84.94K $ 84.94K Opplagsforsyning 999.13M 999.13M 999.13M Total forsyning 999,133,930.504681 999,133,930.504681 999,133,930.504681

Nåværende markedsverdi på BAM by Scotty er $ 84.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAM er 999.13M, med en total tilgang på 999133930.504681. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.94K.