Balsa MM Fund pris i dag

Sanntids Balsa MM Fund (BMMF) pris i dag er $ 0.076674, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BMMF til USD konverteringssats er $ 0.076674 per BMMF.

Balsa MM Fund rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,595,538, med en sirkulerende forsyning på 59.94M BMMF. I løpet av de siste 24 timene BMMF har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.07673, mens tidenes laveste notering var $ 0.070272.

Kortsiktig har BMMF beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Balsa MM Fund (BMMF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Opplagsforsyning 59.94M 59.94M 59.94M Total forsyning 59,936,033.88985915 59,936,033.88985915 59,936,033.88985915

Nåværende markedsverdi på Balsa MM Fund er $ 4.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMMF er 59.94M, med en total tilgang på 59936033.88985915. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.60M.