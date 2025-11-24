Ballz of Steel pris i dag

Sanntids Ballz of Steel (BALLZ) pris i dag er $ 0.00090828, med en 7.63% endring de siste 24 timene. Nåværende BALLZ til USD konverteringssats er $ 0.00090828 per BALLZ.

Ballz of Steel rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 916,218, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BALLZ. I løpet av de siste 24 timene BALLZ har den blitt handlet mellom $ 0.00083863(laveste) og $ 0.00095462 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01151396, mens tidenes laveste notering var $ 0.00070042.

Kortsiktig har BALLZ beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -4.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ballz of Steel (BALLZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 916.22K$ 916.22K $ 916.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 916.22K$ 916.22K $ 916.22K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

