Ballsy on Sui (BALLSY) Informasjon BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY) Offisiell nettside: http://ballsyonsui.xyz/ Kjøp BALLSY nå!

Ballsy on Sui (BALLSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ballsy on Sui (BALLSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.50K $ 8.50K $ 8.50K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.50K $ 8.50K $ 8.50K All-time high: $ 0.0000913 $ 0.0000913 $ 0.0000913 All-Time Low: $ 0.00000849 $ 0.00000849 $ 0.00000849 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ballsy on Sui (BALLSY) pris

Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ballsy on Sui (BALLSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BALLSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BALLSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BALLSYs tokenomics, kan du utforske BALLSY tokenets livepris!

BALLSY prisforutsigelse Vil du vite hvor BALLSY kan være på vei? Vår BALLSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BALLSY tokenets prisforutsigelse nå!

