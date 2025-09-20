Balls of Fate (BOF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04375208$ 0.04375208 $ 0.04375208 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -10.60% Prisendring (7D) -10.60%

Balls of Fate (BOF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOF er $ 0.04375208, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOF endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -10.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Balls of Fate (BOF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.07K$ 45.07K $ 45.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.07K$ 45.07K $ 45.07K Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Total forsyning 999,844,872.938276 999,844,872.938276 999,844,872.938276

Nåværende markedsverdi på Balls of Fate er $ 45.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOF er 999.84M, med en total tilgang på 999844872.938276. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.07K.