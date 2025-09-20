Balanced Dollars (BNUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.989341 $ 0.989341 $ 0.989341 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.989341$ 0.989341 $ 0.989341 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Laveste pris $ 0.708204$ 0.708204 $ 0.708204 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) +0.29% Prisendring (7D) -0.23% Prisendring (7D) -0.23%

Balanced Dollars (BNUSD) sanntidsprisen er $0.99884. I løpet av de siste 24 timene har BNUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989341 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNUSD er $ 1.85, mens den rekordlave prisen er $ 0.708204.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNUSD endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.29% over 24 timer og -0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Balanced Dollars (BNUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Opplagsforsyning 5.94M 5.94M 5.94M Total forsyning 5,935,827.422410711 5,935,827.422410711 5,935,827.422410711

Nåværende markedsverdi på Balanced Dollars er $ 5.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNUSD er 5.94M, med en total tilgang på 5935827.422410711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.93M.