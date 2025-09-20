Dagens Balanced Dollars livepris er 0.99884 USD. Spor prisoppdateringer for BNUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Balanced Dollars livepris er 0.99884 USD. Spor prisoppdateringer for BNUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Balanced Dollars Pris (BNUSD)

1 BNUSD til USD livepris:

$0.999127
$0.999127$0.999127
+0.30%1D
USD
Balanced Dollars (BNUSD) Live prisdiagram
Balanced Dollars (BNUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.14%

+0.29%

-0.23%

-0.23%

Balanced Dollars (BNUSD) sanntidsprisen er $0.99884. I løpet av de siste 24 timene har BNUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989341 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNUSD er $ 1.85, mens den rekordlave prisen er $ 0.708204.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNUSD endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.29% over 24 timer og -0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Balanced Dollars (BNUSD) Markedsinformasjon

--
Nåværende markedsverdi på Balanced Dollars er $ 5.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNUSD er 5.94M, med en total tilgang på 5935827.422410711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.93M.

Balanced Dollars (BNUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Balanced Dollars til USD ble $ +0.00290699.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Balanced Dollars til USD ble $ +0.0012350656.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Balanced Dollars til USD ble $ +0.0024714298.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Balanced Dollars til USD ble $ +0.0065232094806472.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00290699+0.29%
30 dager$ +0.0012350656+0.12%
60 dager$ +0.0024714298+0.25%
90 dager$ +0.0065232094806472+0.66%

Hva er Balanced Dollars (BNUSD)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Balanced Dollars (BNUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Balanced Dollars Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Balanced Dollars (BNUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Balanced Dollars (BNUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Balanced Dollars.

Sjekk Balanced Dollarsprisprognosen nå!

BNUSD til lokale valutaer

Balanced Dollars (BNUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Balanced Dollars (BNUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Balanced Dollars (BNUSD)

Hvor mye er Balanced Dollars (BNUSD) verdt i dag?
Live BNUSD prisen i USD er 0.99884 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNUSD til USD er $ 0.99884. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Balanced Dollars?
Markedsverdien for BNUSD er $ 5.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNUSD?
Den sirkulerende forsyningen av BNUSD er 5.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNUSD ?
BNUSD oppnådde en ATH-pris på 1.85 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNUSD?
BNUSD så en ATL-pris på 0.708204 USD.
Hva er handelsvolumet til BNUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNUSD er -- USD.
Vil BNUSD gå høyere i år?
BNUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
