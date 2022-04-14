Baklava (BAVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baklava (BAVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baklava (BAVA) Informasjon Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits. Offisiell nettside: https://baklava.space/ Kjøp BAVA nå!

Baklava (BAVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baklava (BAVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.62K $ 17.62K $ 17.62K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 654.67M $ 654.67M $ 654.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.92K $ 26.92K $ 26.92K All-time high: $ 0.147726 $ 0.147726 $ 0.147726 All-Time Low: $ 0.00001886 $ 0.00001886 $ 0.00001886 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baklava (BAVA) pris

Baklava (BAVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baklava (BAVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAVAs tokenomics, kan du utforske BAVA tokenets livepris!

