Baklava (BAVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.147726$ 0.147726 $ 0.147726 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.60% Prisendring (7D) -5.97% Prisendring (7D) -5.97%

Baklava (BAVA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAVA er $ 0.147726, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAVA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baklava (BAVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Opplagsforsyning 654.67M 654.67M 654.67M Total forsyning 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Nåværende markedsverdi på Baklava er $ 20.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAVA er 654.67M, med en total tilgang på 1000000001.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.88K.