BAKENEKO (BAKENEKO) Informasjon BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life. Offisiell nettside: https://bakenekobsc.com Kjøp BAKENEKO nå!

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BAKENEKO (BAKENEKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.21K Total forsyning: $ 624.89B Sirkulerende forsyning: $ 563.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.20K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om BAKENEKO (BAKENEKO) pris

BAKENEKO (BAKENEKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BAKENEKO (BAKENEKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAKENEKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAKENEKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAKENEKOs tokenomics, kan du utforske BAKENEKO tokenets livepris!

BAKENEKO prisforutsigelse Vil du vite hvor BAKENEKO kan være på vei? Vår BAKENEKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAKENEKO tokenets prisforutsigelse nå!

