BAKENEKO (BAKENEKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +4.83% Prisendring (7D) +27.07%

BAKENEKO (BAKENEKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAKENEKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAKENEKO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAKENEKO endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +4.83% over 24 timer og +27.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BAKENEKO (BAKENEKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.42K Opplagsforsyning 563.19B Total forsyning 624,894,580,467.7322

Nåværende markedsverdi på BAKENEKO er $ 17.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAKENEKO er 563.19B, med en total tilgang på 624894580467.7322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.42K.