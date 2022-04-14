bAInance Labs (BAINANCE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bAInance Labs (BAINANCE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bAInance Labs (BAINANCE) Informasjon bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Offisiell nettside: https://bainancelabs.com Kjøp BAINANCE nå!

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bAInance Labs (BAINANCE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 264.44K $ 264.44K $ 264.44K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 264.44K $ 264.44K $ 264.44K All-time high: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 All-Time Low: $ 0.00009031 $ 0.00009031 $ 0.00009031 Nåværende pris: $ 0.00024041 $ 0.00024041 $ 0.00024041 Lær mer om bAInance Labs (BAINANCE) pris

bAInance Labs (BAINANCE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bAInance Labs (BAINANCE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAINANCE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAINANCE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAINANCEs tokenomics, kan du utforske BAINANCE tokenets livepris!

BAINANCE prisforutsigelse Vil du vite hvor BAINANCE kan være på vei? Vår BAINANCE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAINANCE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!