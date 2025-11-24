Hva er BAG

Bag on Bonk (BAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bag on Bonk (BAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bag on Bonk (BAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bag on Bonk (BAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 109.49K $ 109.49K $ 109.49K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 109.49K $ 109.49K $ 109.49K All-time high: $ 0.0010115 $ 0.0010115 $ 0.0010115 All-Time Low: $ 0.00009736 $ 0.00009736 $ 0.00009736 Nåværende pris: $ 0.00010939 $ 0.00010939 $ 0.00010939 Lær mer om Bag on Bonk (BAG) pris Kjøp BAG nå!

Bag on Bonk (BAG) Informasjon Offisiell nettside: https://www.bag.red/

Bag on Bonk (BAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bag on Bonk (BAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAGs tokenomics, kan du utforske BAG tokenets livepris!

BAG prisforutsigelse Vil du vite hvor BAG kan være på vei? Vår BAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!