Sanntids baddiecoin (BADDIE) pris i dag er $ 0.00008216, med en 2.57% endring de siste 24 timene. Nåværende BADDIE til USD konverteringssats er $ 0.00008216 per BADDIE.

baddiecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,602, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BADDIE. I løpet av de siste 24 timene BADDIE har den blitt handlet mellom $ 0.00007893(laveste) og $ 0.00008242 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00029214, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007339.

Kortsiktig har BADDIE beveget seg +0.55% i løpet av den siste timen og -3.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

baddiecoin (BADDIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.60K$ 81.60K $ 81.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.60K$ 81.60K $ 81.60K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

