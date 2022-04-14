BADCATsol ($BADCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BADCATsol ($BADCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BADCATsol ($BADCAT) Informasjon BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler. Offisiell nettside: https://badcatgang.com/ Kjøp $BADCAT nå!

BADCATsol ($BADCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BADCATsol ($BADCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K Total forsyning: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Sirkulerende forsyning: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K All-time high: $ 0.02162212 $ 0.02162212 $ 0.02162212 All-Time Low: $ 0.00001588 $ 0.00001588 $ 0.00001588 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BADCATsol ($BADCAT) pris

BADCATsol ($BADCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BADCATsol ($BADCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BADCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BADCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BADCATs tokenomics, kan du utforske $BADCAT tokenets livepris!

$BADCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor $BADCAT kan være på vei? Vår $BADCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BADCAT tokenets prisforutsigelse nå!

