Dagens BADCATsol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $BADCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BADCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BADCATsol Pris ($BADCAT)

Ikke oppført

1 $BADCAT til USD livepris:

--
----
0.00%1D
BADCATsol ($BADCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:54:03 (UTC+8)

BADCATsol ($BADCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02162212
$ 0.02162212$ 0.02162212

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+0.39%

+0.39%

BADCATsol ($BADCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BADCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BADCAT er $ 0.02162212, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BADCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BADCATsol ($BADCAT) Markedsinformasjon

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

--
----

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

777.78M
777.78M 777.78M

777,776,622.0585539
777,776,622.0585539 777,776,622.0585539

Nåværende markedsverdi på BADCATsol er $ 19.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BADCAT er 777.78M, med en total tilgang på 777776622.0585539. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.71K.

BADCATsol ($BADCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BADCATsol til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BADCATsol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BADCATsol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BADCATsol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0+24.58%
60 dager$ 0+32.76%
90 dager$ 0--

Hva er BADCATsol ($BADCAT)

BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BADCATsol ($BADCAT) Ressurs

Offisiell nettside

BADCATsol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BADCATsol ($BADCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BADCATsol ($BADCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BADCATsol.

Sjekk BADCATsolprisprognosen nå!

$BADCAT til lokale valutaer

BADCATsol ($BADCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BADCATsol ($BADCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $BADCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BADCATsol ($BADCAT)

Hvor mye er BADCATsol ($BADCAT) verdt i dag?
Live $BADCAT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $BADCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $BADCAT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BADCATsol?
Markedsverdien for $BADCAT er $ 19.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $BADCAT?
Den sirkulerende forsyningen av $BADCAT er 777.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$BADCAT ?
$BADCAT oppnådde en ATH-pris på 0.02162212 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $BADCAT?
$BADCAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $BADCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $BADCAT er -- USD.
Vil $BADCAT gå høyere i år?
$BADCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $BADCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:54:03 (UTC+8)

