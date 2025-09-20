BADCATsol ($BADCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02162212 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +0.39%

BADCATsol ($BADCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BADCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BADCAT er $ 0.02162212, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BADCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BADCATsol ($BADCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.71K Opplagsforsyning 777.78M Total forsyning 777,776,622.0585539

Nåværende markedsverdi på BADCATsol er $ 19.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BADCAT er 777.78M, med en total tilgang på 777776622.0585539. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.71K.