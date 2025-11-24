Backbone Labs Staked LUNA pris i dag

Sanntids Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) pris i dag er $ 0.106799, med en 2.62% endring de siste 24 timene. Nåværende BLUNA til USD konverteringssats er $ 0.106799 per BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 153,486, med en sirkulerende forsyning på 1.44M BLUNA. I løpet av de siste 24 timene BLUNA har den blitt handlet mellom $ 0.106799(laveste) og $ 0.109673 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.21, mens tidenes laveste notering var $ 0.061061.

Kortsiktig har BLUNA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.49K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 153.49K
Opplagsforsyning 1.44M
Total forsyning 1,437,141.000514

