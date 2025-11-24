BørsDEX+
Sanntidspris for Back2EmploymentEducationTraining er i dag 0.00000671 USD.BEET markedsverdien er 6,499.32 USD. Spor sanntids BEET to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Back2EmploymentEducationTraining er i dag 0.00000671 USD.BEET markedsverdien er 6,499.32 USD. Spor sanntids BEET to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om BEET

BEET Prisinformasjon

Hva er BEET

BEET Offisiell nettside

BEET tokenomics

BEET Prisprognose

Back2EmploymentEducationTraining Logo

Back2EmploymentEducationTraining Pris (BEET)

Ikke oppført

1 BEET til USD livepris:

--
----
-4.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:22:18 (UTC+8)

Back2EmploymentEducationTraining pris i dag

Sanntids Back2EmploymentEducationTraining (BEET) pris i dag er $ 0.00000671, med en 4.87% endring de siste 24 timene. Nåværende BEET til USD konverteringssats er $ 0.00000671 per BEET.

Back2EmploymentEducationTraining rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,499.32, med en sirkulerende forsyning på 961.90M BEET. I løpet av de siste 24 timene BEET har den blitt handlet mellom $ 0.00000666(laveste) og $ 0.00000721 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00029133, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000597.

Kortsiktig har BEET beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -7.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Markedsinformasjon

$ 6.50K
--
$ 6.50K
961.90M
961,897,763.708833
Nåværende markedsverdi på Back2EmploymentEducationTraining er $ 6.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEET er 961.90M, med en total tilgang på 961897763.708833. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.50K.

Back2EmploymentEducationTraining prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000666
24 timer lav
$ 0.00000721
24 timer høy

$ 0.00000666
$ 0.00000721
$ 0.00029133
$ 0.00000597
+0.09%

-4.87%

-7.51%

-7.51%

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Back2EmploymentEducationTraining til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Back2EmploymentEducationTraining til USD ble $ -0.0000030667.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Back2EmploymentEducationTraining til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Back2EmploymentEducationTraining til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.87%
30 dager$ -0.0000030667-45.70%
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for Back2EmploymentEducationTraining

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BEET for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Back2EmploymentEducationTraining (BEET) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Back2EmploymentEducationTraining potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Back2EmploymentEducationTraining vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for BEET prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Back2EmploymentEducationTraining prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Back2EmploymentEducationTraining

Hvor mye vil 1 Back2EmploymentEducationTraining være verdt i 2030?
Hvis Back2EmploymentEducationTraining skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Back2EmploymentEducationTraining priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:22:18 (UTC+8)

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.