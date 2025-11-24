Back2EmploymentEducationTraining pris i dag

Sanntids Back2EmploymentEducationTraining (BEET) pris i dag er $ 0.00000671, med en 4.87% endring de siste 24 timene. Nåværende BEET til USD konverteringssats er $ 0.00000671 per BEET.

Back2EmploymentEducationTraining rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,499.32, med en sirkulerende forsyning på 961.90M BEET. I løpet av de siste 24 timene BEET har den blitt handlet mellom $ 0.00000666(laveste) og $ 0.00000721 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00029133, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000597.

Kortsiktig har BEET beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -7.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Opplagsforsyning 961.90M 961.90M 961.90M Total forsyning 961,897,763.708833 961,897,763.708833 961,897,763.708833

Nåværende markedsverdi på Back2EmploymentEducationTraining er $ 6.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEET er 961.90M, med en total tilgang på 961897763.708833. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.50K.