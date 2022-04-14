BABYTRUMP (BABYTRUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BABYTRUMP (BABYTRUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Informasjon The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BABYTRUMP (BABYTRUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 103.91K $ 103.91K $ 103.91K Total forsyning: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Sirkulerende forsyning: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.91K $ 103.91K $ 103.91K All-time high: $ 0.350821 $ 0.350821 $ 0.350821 All-Time Low: $ 0.00150367 $ 0.00150367 $ 0.00150367 Nåværende pris: $ 0.00261777 $ 0.00261777 $ 0.00261777 Lær mer om BABYTRUMP (BABYTRUMP) pris

BABYTRUMP (BABYTRUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BABYTRUMP (BABYTRUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYTRUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYTRUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYTRUMPs tokenomics, kan du utforske BABYTRUMP tokenets livepris!

BABYTRUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYTRUMP kan være på vei? Vår BABYTRUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

