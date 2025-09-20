BABYTRUMP (BABYTRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00254332 $ 0.00254332 $ 0.00254332 24 timer lav $ 0.00271567 $ 0.00271567 $ 0.00271567 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00254332$ 0.00254332 $ 0.00254332 24 timer høy $ 0.00271567$ 0.00271567 $ 0.00271567 All Time High $ 0.350821$ 0.350821 $ 0.350821 Laveste pris $ 0.00150367$ 0.00150367 $ 0.00150367 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) +5.16% Prisendring (7D) +27.16% Prisendring (7D) +27.16%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) sanntidsprisen er $0.00271555. I løpet av de siste 24 timene har BABYTRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00254332 og et toppnivå på $ 0.00271567, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYTRUMP er $ 0.350821, mens den rekordlave prisen er $ 0.00150367.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYTRUMP endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, +5.16% over 24 timer og +27.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.79K$ 107.79K $ 107.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.79K$ 107.79K $ 107.79K Opplagsforsyning 39.69M 39.69M 39.69M Total forsyning 39,694,577.0 39,694,577.0 39,694,577.0

Nåværende markedsverdi på BABYTRUMP er $ 107.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYTRUMP er 39.69M, med en total tilgang på 39694577.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.79K.