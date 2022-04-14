BabyPOES (BABYPOES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BabyPOES (BABYPOES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BabyPOES (BABYPOES) Informasjon The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token. We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem. Offisiell nettside: https://babypoes.electraprotocol.com/ Kjøp BABYPOES nå!

BabyPOES (BABYPOES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BabyPOES (BABYPOES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.30K $ 88.30K $ 88.30K Total forsyning: $ 946.70M $ 946.70M $ 946.70M Sirkulerende forsyning: $ 946.70M $ 946.70M $ 946.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.30K $ 88.30K $ 88.30K All-time high: $ 0.001183 $ 0.001183 $ 0.001183 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BabyPOES (BABYPOES) pris

BabyPOES (BABYPOES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BabyPOES (BABYPOES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYPOES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYPOES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYPOESs tokenomics, kan du utforske BABYPOES tokenets livepris!

BABYPOES prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYPOES kan være på vei? Vår BABYPOES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYPOES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!