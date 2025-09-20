BabyPOES (BABYPOES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.001183$ 0.001183 $ 0.001183 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -1.17% Prisendring (7D) -0.94% Prisendring (7D) -0.94%

BabyPOES (BABYPOES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYPOES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYPOES er $ 0.001183, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYPOES endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -1.17% over 24 timer og -0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BabyPOES (BABYPOES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 102.83K$ 102.83K $ 102.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 102.83K$ 102.83K $ 102.83K Opplagsforsyning 946.70M 946.70M 946.70M Total forsyning 946,703,009.236238 946,703,009.236238 946,703,009.236238

Nåværende markedsverdi på BabyPOES er $ 102.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYPOES er 946.70M, med en total tilgang på 946703009.236238. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 102.83K.