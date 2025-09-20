BabyMooDeng (BABYDENG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00150253$ 0.00150253 $ 0.00150253 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -6.69% Prisendring (7D) -17.40% Prisendring (7D) -17.40%

BabyMooDeng (BABYDENG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYDENG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYDENG er $ 0.00150253, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYDENG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.69% over 24 timer og -17.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BabyMooDeng (BABYDENG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.81K$ 38.81K $ 38.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.81K$ 38.81K $ 38.81K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,648,941.662885 999,648,941.662885 999,648,941.662885

Nåværende markedsverdi på BabyMooDeng er $ 38.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYDENG er 999.65M, med en total tilgang på 999648941.662885. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.81K.