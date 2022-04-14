BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BabyMarvin Inu (BABYMARVIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Informasjon BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family! Offisiell nettside: https://babymarvin-f9c7.com/ Teknisk dokument: https://babymarvin-f9c7.com/wp.html

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BabyMarvin Inu (BABYMARVIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.31K Total forsyning: $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.31K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYMARVIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYMARVIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

BABYMARVIN prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYMARVIN kan være på vei? Vår BABYMARVIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

