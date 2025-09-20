Dagens BabyMarvin Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BABYMARVIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYMARVIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BabyMarvin Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BABYMARVIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYMARVIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BABYMARVIN

BABYMARVIN Prisinformasjon

BABYMARVIN teknisk dokument

BABYMARVIN Offisiell nettside

BABYMARVIN tokenomics

BABYMARVIN Prisprognose

BabyMarvin Inu Logo

BabyMarvin Inu Pris (BABYMARVIN)

Ikke oppført

1 BABYMARVIN til USD livepris:

--
----
-0.10%1D
USD
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:58:33 (UTC+8)

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.12%

-1.61%

-1.61%

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYMARVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYMARVIN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYMARVIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Markedsinformasjon

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

--
----

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BabyMarvin Inu er $ 31.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYMARVIN er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.31K.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BabyMarvin Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BabyMarvin Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BabyMarvin Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BabyMarvin Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.12%
30 dager$ 0-6.28%
60 dager$ 0+21.70%
90 dager$ 0--

Hva er BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BabyMarvin Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BabyMarvin Inu.

Sjekk BabyMarvin Inuprisprognosen nå!

BABYMARVIN til lokale valutaer

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYMARVIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

Hvor mye er BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) verdt i dag?
Live BABYMARVIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYMARVIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYMARVIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BabyMarvin Inu?
Markedsverdien for BABYMARVIN er $ 31.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYMARVIN?
Den sirkulerende forsyningen av BABYMARVIN er 420.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYMARVIN ?
BABYMARVIN oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYMARVIN?
BABYMARVIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYMARVIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYMARVIN er -- USD.
Vil BABYMARVIN gå høyere i år?
BABYMARVIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYMARVIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:58:33 (UTC+8)

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

