BabyManyu pris i dag

Sanntids BabyManyu (BABYMANYU) pris i dag er --, med en 2.08% endring de siste 24 timene. Nåværende BABYMANYU til USD konverteringssats er -- per BABYMANYU.

BabyManyu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 33,732, med en sirkulerende forsyning på 420.69T BABYMANYU. I løpet av de siste 24 timene BABYMANYU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BABYMANYU beveget seg -0.96% i løpet av den siste timen og -25.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BabyManyu (BABYMANYU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.73K$ 33.73K $ 33.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.73K$ 33.73K $ 33.73K Opplagsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Total forsyning 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BabyManyu er $ 33.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYMANYU er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.73K.