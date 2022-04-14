BABYLONG ($BABYLONG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BABYLONG ($BABYLONG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BABYLONG ($BABYLONG) Informasjon $BABYLONG is HOLD & EARN TOKEN with unique tokenomic. Babylong serve as community-driven initiatives exploring unique features or tokenomics, improving DAO governance and transparency. Babylong also emphasizes a lighthearted and fun approach to cryptocurrency. Offisiell nettside: https://babylong.info Kjøp $BABYLONG nå!

BABYLONG ($BABYLONG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BABYLONG ($BABYLONG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.57K $ 100.57K $ 100.57K Total forsyning: $ 856.43B $ 856.43B $ 856.43B Sirkulerende forsyning: $ 856.43B $ 856.43B $ 856.43B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.57K $ 100.57K $ 100.57K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BABYLONG ($BABYLONG) pris

BABYLONG ($BABYLONG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BABYLONG ($BABYLONG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BABYLONG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BABYLONG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BABYLONGs tokenomics, kan du utforske $BABYLONG tokenets livepris!

$BABYLONG prisforutsigelse Vil du vite hvor $BABYLONG kan være på vei? Vår $BABYLONG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BABYLONG tokenets prisforutsigelse nå!

