Babydog (BABYDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Babydog (BABYDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Babydog (BABYDOG) Informasjon Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention Babydog 5.27 at BTC conference and more political events becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin! Offisiell nettside: https://babydog.xyz/ Kjøp BABYDOG nå!

Babydog (BABYDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Babydog (BABYDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.62K $ 15.62K $ 15.62K Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.62K $ 15.62K $ 15.62K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Babydog (BABYDOG) pris

Babydog (BABYDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Babydog (BABYDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYDOGs tokenomics, kan du utforske BABYDOG tokenets livepris!

BABYDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYDOG kan være på vei? Vår BABYDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYDOG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!