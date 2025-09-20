Dagens Babydog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BABYDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Babydog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BABYDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Babydog Pris (BABYDOG)

Ikke oppført

1 BABYDOG til USD livepris:

--
----
-0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Babydog (BABYDOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:42:43 (UTC+8)

Babydog (BABYDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.60%

-6.14%

-6.14%

Babydog (BABYDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Babydog (BABYDOG) Markedsinformasjon

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

--
----

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Babydog er $ 16.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYDOG er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.81K.

Babydog (BABYDOG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Babydog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Babydog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Babydog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Babydog til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.60%
30 dager$ 0-2.59%
60 dager$ 0-55.96%
90 dager$ 0--

Hva er Babydog (BABYDOG)

Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention Babydog 5.27 at BTC conference and more political events becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Babydog (BABYDOG) Ressurs

Offisiell nettside

Babydog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Babydog (BABYDOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Babydog (BABYDOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Babydog.

Sjekk Babydogprisprognosen nå!

BABYDOG til lokale valutaer

Babydog (BABYDOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Babydog (BABYDOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYDOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Babydog (BABYDOG)

Hvor mye er Babydog (BABYDOG) verdt i dag?
Live BABYDOG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYDOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYDOG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Babydog?
Markedsverdien for BABYDOG er $ 16.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYDOG?
Den sirkulerende forsyningen av BABYDOG er 420.69T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYDOG ?
BABYDOG oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYDOG?
BABYDOG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYDOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYDOG er -- USD.
Vil BABYDOG gå høyere i år?
BABYDOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYDOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Babydog (BABYDOG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.