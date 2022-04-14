BabyCate (BABYCATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BabyCate (BABYCATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BabyCate (BABYCATE) Informasjon Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance. We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine. As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback. Offisiell nettside: https://babycate.org/ Kjøp BABYCATE nå!

BabyCate (BABYCATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BabyCate (BABYCATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K Total forsyning: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Sirkulerende forsyning: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BabyCate (BABYCATE) pris

BabyCate (BABYCATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BabyCate (BABYCATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYCATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYCATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYCATEs tokenomics, kan du utforske BABYCATE tokenets livepris!

BABYCATE prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYCATE kan være på vei? Vår BABYCATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYCATE tokenets prisforutsigelse nå!

