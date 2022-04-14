Baby Wen (BWEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Wen (BWEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Wen (BWEN) Informasjon Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Offisiell nettside: https://www.babywen.io Kjøp BWEN nå!

Baby Wen (BWEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Wen (BWEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 142.95K $ 142.95K $ 142.95K Total forsyning: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Sirkulerende forsyning: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 142.95K $ 142.95K $ 142.95K All-time high: $ 0.218904 $ 0.218904 $ 0.218904 All-Time Low: $ 0.00140348 $ 0.00140348 $ 0.00140348 Nåværende pris: $ 0.00142977 $ 0.00142977 $ 0.00142977 Lær mer om Baby Wen (BWEN) pris

Baby Wen (BWEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Wen (BWEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BWEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BWEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BWENs tokenomics, kan du utforske BWEN tokenets livepris!

