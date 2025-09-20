Baby Wen (BWEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00157454 $ 0.00157454 $ 0.00157454 24 timer lav $ 0.00165418 $ 0.00165418 $ 0.00165418 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00157454$ 0.00157454 $ 0.00157454 24 timer høy $ 0.00165418$ 0.00165418 $ 0.00165418 All Time High $ 0.218904$ 0.218904 $ 0.218904 Laveste pris $ 0.00140348$ 0.00140348 $ 0.00140348 Prisendring (1H) +0.81% Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) -1.85% Prisendring (7D) -1.85%

Baby Wen (BWEN) sanntidsprisen er $0.00159727. I løpet av de siste 24 timene har BWEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00157454 og et toppnivå på $ 0.00165418, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BWEN er $ 0.218904, mens den rekordlave prisen er $ 0.00140348.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BWEN endret seg med +0.81% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Wen (BWEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 159.70K$ 159.70K $ 159.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 159.70K$ 159.70K $ 159.70K Opplagsforsyning 99.98M 99.98M 99.98M Total forsyning 99,981,872.765836 99,981,872.765836 99,981,872.765836

Nåværende markedsverdi på Baby Wen er $ 159.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BWEN er 99.98M, med en total tilgang på 99981872.765836. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.70K.