Baby Tiger ($BBT) Informasjon Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury Offisiell nettside: https://babytiger.io/ Teknisk dokument: https://babytiger.io/whitepaper/?i=1 Kjøp $BBT nå!

Baby Tiger ($BBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Tiger ($BBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.55K $ 39.55K $ 39.55K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.55K $ 39.55K $ 39.55K All-time high: $ 0.01729649 $ 0.01729649 $ 0.01729649 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baby Tiger ($BBT) pris

Baby Tiger ($BBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Tiger ($BBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BBTs tokenomics, kan du utforske $BBT tokenets livepris!

$BBT prisforutsigelse Vil du vite hvor $BBT kan være på vei? Vår $BBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BBT tokenets prisforutsigelse nå!

