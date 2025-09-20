Baby Tiger ($BBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01729649$ 0.01729649 $ 0.01729649 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.23% Prisendring (1D) -0.48% Prisendring (7D) -16.97% Prisendring (7D) -16.97%

Baby Tiger ($BBT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BBT er $ 0.01729649, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BBT endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og -16.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Tiger ($BBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Opplagsforsyning 2.00B 2.00B 2.00B Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Tiger er $ 36.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BBT er 2.00B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.88K.