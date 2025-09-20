Baby Solana (BABYSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00125387$ 0.00125387 $ 0.00125387 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.09% Prisendring (7D) -0.50% Prisendring (7D) -0.50%

Baby Solana (BABYSOL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYSOL er $ 0.00125387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYSOL endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Solana (BABYSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.45K$ 129.45K $ 129.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.45K$ 129.45K $ 129.45K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,938,844.509171 999,938,844.509171 999,938,844.509171

Nåværende markedsverdi på Baby Solana er $ 129.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYSOL er 999.94M, med en total tilgang på 999938844.509171. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.45K.