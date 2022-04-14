Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Informasjon Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Offisiell nettside: https://babyshiro.vip/ Kjøp BABYSHIRO nå!

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K All-time high: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) pris

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYSHIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYSHIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYSHIROs tokenomics, kan du utforske BABYSHIRO tokenets livepris!

BABYSHIRO prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYSHIRO kan være på vei? Vår BABYSHIRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYSHIRO tokenets prisforutsigelse nå!

