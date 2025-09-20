Dagens Baby Shiro Neko livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BABYSHIRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYSHIRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Baby Shiro Neko livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BABYSHIRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYSHIRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Baby Shiro Neko Pris (BABYSHIRO)

1 BABYSHIRO til USD livepris:

--
----
-1.60%1D
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:58:19 (UTC+8)

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00429534
$ 0.00429534$ 0.00429534

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.62%

-0.70%

-0.70%

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYSHIRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYSHIRO er $ 0.00429534, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYSHIRO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.62% over 24 timer og -0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Markedsinformasjon

$ 14.13K
$ 14.13K$ 14.13K

--
----

$ 14.13K
$ 14.13K$ 14.13K

999.78M
999.78M 999.78M

999,784,797.332208
999,784,797.332208 999,784,797.332208

Nåværende markedsverdi på Baby Shiro Neko er $ 14.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYSHIRO er 999.78M, med en total tilgang på 999784797.332208. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.13K.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Baby Shiro Neko til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Baby Shiro Neko til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Baby Shiro Neko til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Baby Shiro Neko til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.62%
30 dager$ 0-13.77%
60 dager$ 0-23.55%
90 dager$ 0--

Hva er Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Ressurs

Offisiell nettside

Baby Shiro Neko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Shiro Neko.

Sjekk Baby Shiro Nekoprisprognosen nå!

BABYSHIRO til lokale valutaer

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYSHIRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Hvor mye er Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) verdt i dag?
Live BABYSHIRO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYSHIRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYSHIRO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby Shiro Neko?
Markedsverdien for BABYSHIRO er $ 14.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYSHIRO?
Den sirkulerende forsyningen av BABYSHIRO er 999.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYSHIRO ?
BABYSHIRO oppnådde en ATH-pris på 0.00429534 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYSHIRO?
BABYSHIRO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYSHIRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYSHIRO er -- USD.
Vil BABYSHIRO gå høyere i år?
BABYSHIRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYSHIRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:58:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.