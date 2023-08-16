Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Shiba Inu (BABYSHIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Informasjon Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Offisiell nettside: https://babyshib.vip Teknisk dokument: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Kjøp BABYSHIB nå!

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Shiba Inu (BABYSHIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 445.56K $ 445.56K $ 445.56K Total forsyning: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Sirkulerende forsyning: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 473.82K $ 473.82K $ 473.82K All-time high: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00112815 $ 0.00112815 $ 0.00112815 Lær mer om Baby Shiba Inu (BABYSHIB) pris

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Shiba Inu (BABYSHIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYSHIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYSHIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYSHIBs tokenomics, kan du utforske BABYSHIB tokenets livepris!

