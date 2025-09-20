Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00112719 24 timer lav $ 0.00115324 24 timer høy All Time High $ 0.03275629 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.52% Prisendring (7D) -3.97%

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) sanntidsprisen er $0.00113171. I løpet av de siste 24 timene har BABYSHIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00112719 og et toppnivå på $ 0.00115324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYSHIB er $ 0.03275629, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYSHIB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.52% over 24 timer og -3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 446.96K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 475.32K Opplagsforsyning 394.94M Total forsyning 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Shiba Inu er $ 446.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYSHIB er 394.94M, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 475.32K.